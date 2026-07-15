Ucieczka przed policją na rowerze elektrycznym
Motocykle elektryczne w rękach dzieci kończą sie tragicznie nie tylko dla nich ale i osób postronnych. Tym razem z happy endem.piotr-szczerek
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Motocykle elektryczne w rękach dzieci kończą sie tragicznie nie tylko dla nich ale i osób postronnych. Tym razem z happy endem.piotr-szczerek
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Komentarze (88)
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@hakunnin: ale się spłakał... a taki chojrak na dzielni był... pewno sprajem pisał CHWDP na przystanku... ale jak już sam został i Policja dogoniła to nagle zdziecinniał xD
@Imagination: niehomologowanym niezarejestrowanym motocyklem bez OC i bez uprawnień (╭☞σ ͜ʖσ)╭☞
@joasiaasia:
Motocykl. To się nawet na definicję skutera (motoroweru) nie łapie, bo jedzie ponad 45 km/h. Moim zdaniem jak ludzie chcą takimi wynalazkami jeździć to spoko, ale musi być zarejestrowany i mieć tablice, przechodzić pełny przegląd jako motocykl/motorower w zależności od osiągów a kierowca mieć OC i odpowiednie prawo jazdy kategorii A/A1/A2/AM/B.
Złamana ręka to jest pół biedy (widać dziewczyna jechała w w miarę ostrożnie). Według badań z USA 30% wypadków na hulajnogach kończy się uszkodzeniem mózgu. W Irlandii poszkodowani z takich wypadków stanowią większość pacjentów neurologii.
Decyzja była szybka Kukirin poszedł do Żyda, a ja kupiłem rower dla siebie i drugi dla młodego. Rozumiem, że każdy wiek ma swoje prawa
- nie będzie mógł powiedzieć, że jechał >50kmh po chodniku
- dożyje 18 lat bez trwałych uszkodzeń
( ͡º ͜ʖ͡º)
@piotr-szczerek: a ty odróżniasz motocykl od roweru?