Co za debile kupują swoim dzieciom takie g---o? Powiem szczerze: w tamtym roku kupiłem sobie Kukirina G3 Max na dojazdy do pracy. Byłem w szoku, jak szybko i mocno to jeździ. Pozwoliłem synowi dwa razy się przejechać. Za drugim razem pech chciał, że akurat zobaczyłem, jak się popisuje



Decyzja była szybka Kukirin poszedł do Żyda, a ja kupiłem rower dla siebie i drugi dla młodego. Rozumiem, że każdy wiek ma swoje prawa Pokaż całość