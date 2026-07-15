Lekarz-emeryt zarobił 1,078 mln zł w rok
Jan Łopata - lekarz, radny powiatu w Sochaczewie , emeryt Dochod z działalności medycznej : 1 078 895,04 PLNtomasztomasz1234
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Jan Łopata - lekarz, radny powiatu w Sochaczewie , emeryt Dochod z działalności medycznej : 1 078 895,04 PLNtomasztomasz1234
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Komentarze (12)
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@xpear: Tak, operacje na otwartym budżecie NFZ z bypassowaniem osobnego strumienia kasy na drugą umowę.
@MiKeyCo: tzw. drenaż budżetowy ( ͡º ͜ʖ͡º)
Jakiekolwiek próby łatania i tak będą na nic, bo oni znajdą sposób na jego obejście.
Przede wszystkim powinny być srogie kary dla dyrektorów szpitala, którzy świadomie i celowo zadłużają szpitale, zatrudniając na milionowe kontrakty, będąc świecie przekonanymi, że i tak to państwo (my w podatkach) za to zapłacimy!
Przecież to jest działania na szkodę spółki, a na to są paragrafy!
/s