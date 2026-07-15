Przecież ten system nie jest do naprawy, on jest do zaorania!

Jakiekolwiek próby łatania i tak będą na nic, bo oni znajdą sposób na jego obejście.

Przede wszystkim powinny być srogie kary dla dyrektorów szpitala, którzy świadomie i celowo zadłużają szpitale, zatrudniając na milionowe kontrakty, będąc świecie przekonanymi, że i tak to państwo (my w podatkach) za to zapłacimy!

Przecież to jest działania na szkodę spółki, a na to są paragrafy!