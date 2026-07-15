Lekarka "diagnozuje" na podstawie profilu FB
"patrząc na Pani profil możliwe, że będzie Pani potrzebowała w niedługim czasie pomocy kardiologicznej... Ale ma Pani rację, obyśmy się nie spotkały. Proszę wyluzować, ale lepiej nie jeść snickersa. Pozdrawiam"tomasztomasz1234
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Komentarze (66)
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Druga, że ta typiara rzeczywiście jest gruba.
@tr0llk0nt0: Nadal wszystko się sprowadza do podaży kalorycznej. To, że takim osobom obniża się sufit kaloryczny i zamiast tyć na 2 tys. kalorii tyją przy 1,3 tys. nie oznacza tego, że nie mogą schudnać. Wystarczy codziennie chodzić po te 10 tys. kroków ale jak się siedzi na dupie i je snickersy, to efektów nie ma i można
@kraven2024: xd, przecież ona jest kardiologiem. Nie chce się spotkać, bo życzy jej zdrowia. Co za ludzie.
Co robi spasione babsko?
"OLABOGA OBRAZAJO, JA JESTEM CIALOPOZYTYWNA MOJA MIAZDZYCA = MOJA SPRAWA."
@maciejos-donbakos: może nie wiedzieć że otyłość prowadzi do problemów kardiologicznych ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Linnior88: Ale to pewnie fragment konwersacji. Lekarka zapewne skomentowała jakąś jej wypowiedź, może promujacą styl życia, który zdaniem lekarki nie powinien być lansowany ze względu na szkody dla zdrowia. Nie sądzę by tak sobie chodziła po FB, żeby się d---------ć do grubasów.