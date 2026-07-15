Ponad 2,6 mln zł w rok. Milionerów w szpitalach na Pomorzu Zachodnim jest więcej
Na umowie o pracę - ponad 55,8 tys. zł brutto. Na kontrakcie 4 razy więcej.Resu
- #
- #
- #
- #
- #
- 12
- Odpowiedz
Na umowie o pracę - ponad 55,8 tys. zł brutto. Na kontrakcie 4 razy więcej.Resu
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Komentarze (12)
najlepsze
Zgodnie z prawami arytmetyki miliony lekarzy zarabia znacznie mniej, bo ta średnia jest przecież prawdziwa, prawda?????
Te kasty już poszły w masową manipulację społeczeństwem.
Komentarz usunięty przez autora