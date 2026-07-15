Polacy stworzyli system, który z DNA rozpoznaje blisko 50 typów raka
Naukowcy z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie opracowali klasyfikator oparty na metylacji DNA. Może skrócić diagnozę nowotworu do jednego dnia.Nolanpl
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Komentarze (17)
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A czekaj nie, to Polska kiedy lekarze zaczęli leczyć w godzinach pracy ( ͡° ͜ʖ ͡°)
jak tylko zachodni kapitał w to wejdzie i uwali na kilka lat a potem odkryją u siebie a mit czy innyn cambridge, opisza w lancecie, firma powstanie, będzie podtrzymywane zainteresowanie społeczne i kasa lidzi w to pójdzie....
Środa - mamy kombo :)
Tylko czekać aż ktoś zacznie hodować ludzi jak pomidory F1.