Rządowa ustawa pod dyktando Niemców
Polska 2050 nie odpuszcza sprawy projektu ustawy o najmie krótkoterminowym i zapowiada zgłoszenie poprawek do projektu.bylem_bordo
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Polska 2050 nie odpuszcza sprawy projektu ustawy o najmie krótkoterminowym i zapowiada zgłoszenie poprawek do projektu.bylem_bordo
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Komentarze (5)
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Za to nasz karton wspiera zagraniczne firmy i dokręca śrubę ludności tubylczej.
Jak w okresie imperiów kolonialnych xD
Darek, zliuj się nad nami.
Wgospodarce xD od razu daj pis.pl