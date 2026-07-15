YouTube blokuje w krajach Unii Europejskiej, film krytykujący Chat Control
W programie wystąpił Peter Sund, dyrektor wykonawczy Finnish Information Security Cluster, organizacji skupiającej przedstawicieli fińskiego sektora cyberbezpieczeństwa. O zablokowaniu nagrania poinformował 11 lipca fiński przedsiębiorca technologiczny Mikko Ohtamaa.K1DoN
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Komentarze (12)
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W lutym tego roku został wydany raport Komisji Sądownictwa Izby Reprezentantów USA mówiący o tym jak amerykańskie bigtechy cenzurowały treści na swoich platformach na polecenie EU, włączając w to treści o charakterze politycznym w czasie wyborów. Mówił o
Ktoś - coś ?
Posty w tym temacie zostały również skasowane na redditach Unii Europejskiej xd
https://www.youtube.com/watch?v=dGaQCcwnwb0