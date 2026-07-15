Z innej beczki. Mieszkałem w wielu wieżowcach na wysokich piętrach, ale teraz już wiem że w Polskich warunkach to żaden luksus, a luksusem jest wyprowadzka do niskiego bloku 3-5 pięter, co zresztą mi się też udało.



Poziom patologii jaki przyciągają tego rodzaju wieżowce, połączony z gównianymi przepisami budowlanymi pozwalającymi budować ściany z papieru, powoduje że to miejsca nie do życia, a tylko do zniszczenia sobie zdrowia i szargania nerwów.



Szkoda, bo takie Pokaż całość