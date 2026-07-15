W Gdańsku powstaje 30 piętrowy budynek mieszkalny z JEDYM poziomem garaży
Kto dał pozwolenie na budowę? Dla inwestorów zyski, dla okolicznych mieszkańców zastawione chodniki i jeszcze większe problemy z parkowaniem.123xD
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Kto dał pozwolenie na budowę? Dla inwestorów zyski, dla okolicznych mieszkańców zastawione chodniki i jeszcze większe problemy z parkowaniem.123xD
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Komentarze (26)
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@pepedros:
Lokalnym układom
@Y3ll0w69: Elegancko wsiadasz do wagonu metra :)
Poziom patologii jaki przyciągają tego rodzaju wieżowce, połączony z gównianymi przepisami budowlanymi pozwalającymi budować ściany z papieru, powoduje że to miejsca nie do życia, a tylko do zniszczenia sobie zdrowia i szargania nerwów.
Szkoda, bo takie