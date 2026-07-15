Bytów. Trzech Ukraińców pobiło parę. 36-latek zmarł w szpitalu
Do zdarzenia doszło 9 lipca w centrum Bytowa (woj. pomorskie). Grupa trzech mężczyzn w wieku 28, 30 i 37 lat zaatakowała parę 36-letniego mężczyznę i 44-letnią kobietę. W wyniku doznanych obrażeń poszkodowany 36-latek trafił do szpitala. Niestety, okazało się, że pobity 36-latek zmarł.cepheus
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Komentarze (117)
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Tak poważny incydent jak nakrzyczenie na kogoś nie może przykryć jakieś morderstwo?
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Dopiero gdy balonowy napisał do Komendy Powiatowej Policji w Bytowie, to uzyskał informację potwierdzającą wcześniejsze plotki.
Czekam na Gozdyry, Żakowskich, Sierakowskich czy innych Nizinkiewiczów, co teraz będą to grzać w równym stopniu, jak grzali wydarcie mordy na młodą Ukrainkę.
Chyba że wydarcie mordy na młodą Ukrainkę to jednak większy ciężar gatunkowy niż pobicie ze skutkiem śmiertelnym jakiegoś
@ipkis123 No co się dzieje? Robota ruskich? Płomień z typem co wydarł pysk na Ukrainkę to też robota ruskich w takim razie xD?
We Francji podobnie było na początku
@tomasz-aleksander-barania: chyba Ci się coś pomyliło xD
@juda-goldbergstein LOL
tak tak, strasznie mi się pomyliło - tak strasznie, że żaden silniczek nie wrzucił tego artykułu na wykop, a w samym artykule nie znajdziesz słowa że mordercami są Ukraińcy.
AAA to chodzi o Polaków to można spań spokojnie. Nie ma co posypywać głowy popiołem.
Sokar, skazywany na karę śmierci:
- "Ale ja jestem
@Sokar: Dobrze i co twoim zdaniem zmieniłaby taka kara śmierci? Życia tym nikomu nie przywrócisz, nie sprawisz również też, że ktoś będzie cierpiał/odpowiadał za swoją karę bo już go po prostu nie będzie.