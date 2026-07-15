Warto nadmienić, że ta informacja wisiała już kilka dni, ale nikt nie podał narodowości sprawców.

Dopiero gdy balonowy napisał do Komendy Powiatowej Policji w Bytowie, to uzyskał informację potwierdzającą wcześniejsze plotki.

Czekam na Gozdyry, Żakowskich, Sierakowskich czy innych Nizinkiewiczów, co teraz będą to grzać w równym stopniu, jak grzali wydarcie mordy na młodą Ukrainkę.



Chyba że wydarcie mordy na młodą Ukrainkę to jednak większy ciężar gatunkowy niż pobicie ze skutkiem śmiertelnym jakiegoś Pokaż całość