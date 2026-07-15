cel jest taki zeby zwiekszac roznice miedzy bogatymi i biednymi, klasy sredniej nie ma byc. Prawo jest tak konstruowane zeby te dysproporcje powiekszac, np nikt nie walczy z patologia w mieszkalnictwie, jeden ma kilka blokow na wynajem, podatek placi smieszny, bogaci sie z roku na rok nawet inflacje mu nie straszna bo spekuluje na mieszkaniach i nawet palcem nie musi kiwnac a drugi splaca klitke przez 30 lat, obciazony odsetkami niesamowicie zeby Pokaż całość