Polacy wydają oszczędności, by sprostać kosztom życia. Wydatki rosną
Oszczędności Polaków coraz częściej przestają być wyłącznie zabezpieczeniem na nieprzewidziane zdarzenia. Prawie co piąty respondent w badaniu CRIF wykorzystał oszczędności do finansowania codziennych wydatków. Podobny odsetek badanych badanych ograniczył kwoty odkładane na przyszłość.zwyklychlopakszary
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Komentarze (40)
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( ͡º ͜ʖ͡º)
@NiechcianyTrybik: Salonik już czeka. ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・ﾟ
1000 zl miesięcznie za psychoterapię psychodynamiczną - jak żyć ?
@nie_odpisuj: idź pobiegać ( ͡° ͜ʖ ͡°) to jest prawie za darmo
Znikąd ratunku.