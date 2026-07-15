Wyobraźcie sobie, że jedynym rozwiązaniem dla was lub waszych bliskich aby ulżyć w bólu lub abyście mogli wrócić do normalnego funkcjonowania jest prosta operacja lub zabieg, a lekarz prowadzący nie skieruje was na to bo, np NFZ nie ma pieniędzy na pokrycie kosztów tego zabiegu. Wyobraźcie sobie miesiące lub lata życia w takim dyskomforcie, bo szpital musi płacić horrendalne kwoty lekarzom, a na same zabiegi nie ma kasy albo są przekładane na Pokaż całość