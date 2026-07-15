NIK i Szpital Południowy. Lekarze pracowali na NFZ i prywatnie jednocześnie
Przyjęcia planowe na SOR, praca w ramach umowy z NFZ i komercyjnie w jednym czasie, braki w dokumentacji oraz pokój dla pacjentów komercyjnych z ograniczonym dostępem, otwierany na kod i kartę - to niektóre nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym wykazane przez NIK.airaG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 15
- Odpowiedz
Komentarze (15)
najlepsze
Co najwyżej sprawa za defraudacje publicznych pieniędzy czy coś w tym stylu.
@Tien: Oczywiście że będą pamiętać ale temat rozejdzie się po kościach. Za duża skala i zbyt dużo ludzi jest w to zamieszanych.