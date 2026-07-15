Minister zdrowia apeluje żeby przystopować z wykrywaniem afer lekarzy
Apeluję do wszystkich, również do dziennikarzy - zachowajmy spokój i zagwarantujmy pacjentom to poczucie zaufania do medyków, bo przez jeden epizod uruchamiamy lawinę braku zaufania i agresjinie-ma-juz-wolnych-loginow
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Komentarze (56)
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Że na wywiad idzie do zaprzyjaźnionego, to jeszcze nie świadczy o całym środowisku.
Sama Sobierańska wygląda jakby nie była w smak Tuskowi od dawna, ale coś się nie spieszy. Ciekawe w ogóle skąd ona się wzięła na tym stołku, bo wygląda na lobbystke czystej
@nuskool: nie, po prostu biedaczek już mdłości od tego dostaje ( ͡° ʖ̯ ͡°)
Kto jeszcze ma zaufanie do medyków?!
Chory skorumpowany kraj do zaorania.
@ArnoldZboczek: kuźwa, sprawdziłem. małe miasto. same lizusy władzy i wiecznie na stołku odkąd byłem dzieckiem, znajome nazwiska. zgadza się.
JEDEN EPIZOD. Aha. Może dajcie się jeszcze Grodzkiemu wypowiedzieć, on zawsze potrafi celnie i trafnie "rozładować" napięcie.