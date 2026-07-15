Też tak robię od kilku dobrych lat jak jadę do rodziny na śląsku. Te k---y ze Stalexportu chcą do końca doić Polaków jak tylko się da.

Ponadto najprawdopodobniej te całe wieczne remonty są po to żeby ruch na tym odcinku nie był za duży bo musieliby dobudować dodatkowy pas, a tak zajmie się tym państwo po przejęciu autostrady



Czy umowa ze Stalexportem zostanie kiedyś ujawniona opinii publicznej? Jak to się stało że Pokaż całość