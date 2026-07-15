Po podwyżkach kierowcy zaczęli omijać płatną autostradę Katowice-Kraków
Spadek natężenia ruchu na płatnym odcinku autostrady A4 między Katowicami a Krakowem stał się faktem. Po podwyżkach z 1 kwietnia podróż w dwie strony kosztuje już 72 zł. Z perspektywy mieszkańca Katowic dojeżdżającego do pracy w Krakowie, stało się to wydatkiem całkowicie nieekonomicznym.ZobaczLink
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Komentarze (24)
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Ponadto najprawdopodobniej te całe wieczne remonty są po to żeby ruch na tym odcinku nie był za duży bo musieliby dobudować dodatkowy pas, a tak zajmie się tym państwo po przejęciu autostrady
Czy umowa ze Stalexportem zostanie kiedyś ujawniona opinii publicznej? Jak to się stało że
To jest zbyt silny układ ponadpartyjny.
aha
ps. A przedsiębiorcy też zazwyczaj nie są aż tak ekonomiczni jak mogliby być.