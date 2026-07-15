Atak na motorniczego MPK Wrocław. Pasażer uderzył go w twarz
Monitoring z tramwaju nagrał moment, w którym jeden z pasażerów MPK Wrocław uderzył motorniczego w twarz. Sprawca został już namierzony przez policję. Poszło o psa, który był przewożony bez kagańca. A to wbrew regulaminowi.rybak_fischermann
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Komentarze (30)
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@printf: Psiarze to empatyczna grupa o ile jest wszystko po ich myśli i jakby byli królową angielską każdy ma zgadzać się z ich tokiem rozumowania. W sumie to nawet chyba królowa angielska ma gorzej pod tym względem (╭☞σ ͜ʖσ)╭☞
Gdzie są wczorajsi znawcy prawa udowadniający że mpk nie może opublikować nagrania z Bielska-Białej???
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