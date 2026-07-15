Opowiem Wam hit z dzisiaj. Mam w rodzinie bardzo ciężko chorą osobę. Serce pracuje już tylko z około 5% frakcją wyrzutową. Reszta narządów jest super - mimo wielu. Ostatnią nadzieją miała być rozmowa z kierownikiem oddziału kardiologii w szpitalu NFZ w Poznaniu. Dzwonię na sekretariat, przedstawiam całą sytuację. Tłumaczę, że lekarz prowadzący powiedział wprost, że z jego strony możliwości się wyczerpały i zalecił jeszcze rozmowę z kierownikiem oddziału.



A odpowiedź sekretariatu?



„Mogą Pokaż całość