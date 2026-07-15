Koniec tajemnic o zarobkach lekarzy? Są wściekli, grożą odejściem
Jawność miała uporządkować finanse publiczne, ale Centralny Rejestr Umów już na starcie otworzył spór o prywatność lekarzy, równe zasady i granice kontroli społecznej. Od 1 lipca 2026 r. obywatele mogą sprawdzać umowy jednostek sektora finansów publicznych, ale nie wszystkie publiczne placówki zdrowFXMAG
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Komentarze (55)
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A odpowiedź sekretariatu?
„Mogą
@lolomi: za to powinna być dyscyplinarka dla sekretariatu oraz lekarza, dla niego od razu z zakazem wykonywania zawodu.
I sprawdzenie dokumentacji medycznej czy i ile razy zaniechał udzielenia pomocy.
Pierwsze prawo bolandii: gdy uchwalasz jakieś prawo, to koniecznie musi ono być dziurawe jak ser szwajcarski i proste do ominięcia przez pierwszego lepszego cwaniaka ¯\(ツ)/¯.
@jagoslau: ale dlaczego? Może ujawnijmy zarobki wszystkich polaków?
Gdzie im będzie lepiej