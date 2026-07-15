Za ścianą to najbardziej przeszkadza menel który w dupie ma mandaty za zakłócanie ciszy, a ruszyć się go nie da bo prawo o ochronie lokatorów. I jakoś z tym rząd nic nie robi - ale powód jest prosty; menel przeszkadza tylko sąsiadom a najem krótkoterminowy przeszkadza też hotelarzom i właścicielom pensjonatów.