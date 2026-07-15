Hotel za ścianą, a sąsiedzi bez głosu. Rząd po cichu wykastrował ustawę
Na zmianę w przepisach dotyczących najmu krótkoterminowego czekali mieszkańcy budynków, w których tego typu usługi są prowadzone. Nadzieje, na większe kompetencje w tej sprawie miały także samorządy, które chciały mieć kontrolę nad tym, co dzieje się na ich terenie. Rząd mimo wcześniejszych zapowiedFXMAG
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Komentarze (18)
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Akcje, obligacje, waluty, kruszec
Inwestycje polityków w chlewie:
BETON
xDD
@butylarz: Nie, no, potrafi więcej:
- wrabiać Areczków,
- przerzucać odpowiedzialność,
- nakładać i
Posel nie musi osobiście wynajmować
Wystarczy ze jego dzieci żyją z wynajmu
Idol wykopków tez siedzi cicho z tego powodu
👇👇
Tzn że starczy sprzeciw jednego mieszkańca, aby uniemożliwić wynajem krótkoterminowy w całym budynku.
Gdy mimo wszystko taka działalność bedzie kontynuowana, lokal przechodzi w trybie uproszczonym na urząd miasta.
Czekam na fikolki lewactwa jakie to "niesprawiedliwe społecznie", "uderzające w najbiedniejszych" i że "w Szwecji robią inaczej"🤣
Jak komuchy chcą zabierać moją wolność do spokoju i ciszy muszą być przykładnie ukarani!
Precz z komuna!