Lekarze tylko z umowami o pracę? "Zobaczymy, jak będą przebiegały kontrole"
Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda wyjaśniła na antenie Radia ZET, że docelowym modelem pracy dla lekarza byłoby przejście na umowę o pracę. "Dzisiaj jeszcze na to nie jesteśmy na pewno w systemie gotowi, stąd propozycje te, które limitują wynagrodzenie i limit wprowadzają do dwóch etatów"freedomseeker
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Komentarze (23)
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Jakim przedsiębiorcom jest konowal, który pracuje w szpitalu i musi słuchać dyspozycji ordynatora? Śmiechu warte to jest ogółem.
@johann_10: do tego pracuje w wyznaczonym miejscu i czasie, wykorzystując sprzęt szpitalny. Naprawdę ciężko znaleźć bardziej książkowy przykład pracy na etacie.
@johann_10: I wydaje polecenia służbowe pielęgniarkom, lekarzom-stażystom i innemu personelowi szpitala.
Nie jesteście q--a gotowi?, Ale jesteście gotowi żeby urzędas zmienił mirasowi B2B na UoP. Przeca te lekarskie biznesy to spełniają nawet więcej przesłanek do takiego przejścia niż mirasy. Ustalone miejsce i godziny, sprzęt, klienci, odpowiedzialność spada na szpital a nie konowała...
Widać komunikacja pomiędzy resortami jest słaba, potem jeden drugiemu robi lipne przepisy i trzeba publicznie słabe kity wciskać.
Nie mam
Tylko ile to problemu aby taki gruby portfel namierzyć, zidentyfikować właściciela, gdzie przebywam. A tu praktycznie w całym kraju masz grupę która jest wyplacalna, łatwa do rozpoznania, często nie obecna w miejscu zamieszkania.
Brak pieniędzy to problem, ale czasami ich posiadanie też nie ułatwia życia.
Jedyne co to zmieniła ta afera to ustawa o AirBnB przeszła bokiem po cichu i każdy może sobie legalnie b----l na godziny albo imprezownię prowadzić i nikomu nic do tego ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Morf: niby dlaczego? wg mnie UoP jest gorszą opcją pod względem rynku, lepsza (ideowo) opcja gdzie każdy miałby b2b - patologie biorą się z innych rzeczy. No Najlepiej doprowadźmy do takiego stanu rynku gdzie każdy będzie miał 8 godzin dziennie, a resztę w dupie - i to by była katastrofa, to nie czasu PRL,
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