Widzę tu taki problem, że część lekarzy oleje te kwoty i sobie będzie pierdzieć w stołek za grubą kasę na prywacie. Może mieć to taką konsekwencję, że o ile poradnie ogarną się mniej lub bardziej to jak będzie trzeba planować grubszą operację to może być problem z zebraniem minimalnej obsady do operatywy + wspomaganie. I jak ten temat rozwiążą? Zatrudnią kogoś na B2B? Ale przecież nie będzie można na B2B?