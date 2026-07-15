Ha. A do ilu jeszcze rzeczy i kto ma dostęp to lepiej nie mysleć.



Mnie natomiast przekonali do tego aby zrobic jakas sztuczkę z tablicą. To bylo do przewidzenia gdy zaostrzyli kary za majstrowanie przy blachach. Jeszcze by sie okazało ze za marne 50zł można robic w chja ich system rozpoznawania blach