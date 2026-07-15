KAS potwierdza: pracownicy urzędów skarbowych mają dostęp do naszych przejazdów
Każdy przejazd samochodem w Polsce, niezależnie od tego czy jest to auto prywatne czy służbowe, jest rejestrowany przez system ANPRS. Dostęp do niego mają pracownicy urzędów skarbowych. Na jakich zasadach? Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego, podinspektor Krzysztof Niewęgłowski, odmówiłfrancuskie
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Komentarze (71)
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To państwo to jedna wielka mafia. Układ o podłożu korupcyjnym.
Wyłudzenie poselskie boli budżet 5x bardziej niż fałszywa kilometrówka prywatna
Mnie natomiast przekonali do tego aby zrobic jakas sztuczkę z tablicą. To bylo do przewidzenia gdy zaostrzyli kary za majstrowanie przy blachach. Jeszcze by sie okazało ze za marne 50zł można robic w chja ich system rozpoznawania blach