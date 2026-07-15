Ta cała dyskusja o technicznych możliwościach to cyrk dla debili. Prawda jest taka że to jest po prostu abstrakcyjna liczba w prawie ktora mozna zmienic w 5min, jak dodadza jedna osobe do każdej grupy to system się nie wywali. Uczelnie powinny same o tym decydować, a nie ministerstwo - tak jak to ma miejsce przy okazji innych kierunkow.



Stworzyli nam zasady i kazali się poruszać w ich zakresie.