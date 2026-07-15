Kolejki na NFZ biją rekordy, pacjenci płacą coraz więcej za prywatne wizyty
400 zł za 20 minut zdalnej rozmowy z ginekologiem, 500 zł za kwadrans u kardiologa, 250 zł za wizytę u pulmonologa i nawet 370 zł za 15-minutową konsultację dermatologiczną. Tymczasem dla coraz większej liczby Polaków prywatna wizyta nie jest już luksusem, lecz koniecznością.cepheus
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Komentarze (69)
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@Chris_Karczynski: I jeszcze na potwierdzenie tej tezy warto wspomnieć, że w większych miastach, gdzie wśród lekarzy konkurencja jest większa, ceny są niższe niż w mniejszych.
Te przepisy są ustalane przez Ministerstwo Zdrowia w porozumieniu z Naczelną Izbą Lekarską i są to globalne limity na całą Polske więc MZ nie interesują rzeczywiste możliwości prosektoriów itd.
Zmiana jednej cyferki którą ktoś sobie wpisał w rozporządzenie zmieni globalne limity.
Stworzyli nam zasady i kazali się poruszać w ich zakresie.
@eldoopa: Ten absudrdalny ad hoc limit, powoduje np. ze akredytacja nowych universytatow lub wydzialow idzie slamazarnie, wiec to naprawde nie chodzi o limit wikajacy chetnych, mozliwosci kształcenia i dotacji, jak normalnie, tylko z arbtralnego limitu.
Więc rok rocznie przep*sz wkład własny na 50m2 w mieście powiatowym a później wykopki narzekają że wszystko
Potem bylem na nfz i ortopeda dal mi poleconko do takiej Pani, która mi super wszystko wytłumaczyła, mało tego wizyta, która wstępnie miala trwac 15 minut przedłużyła się do