Skandaliczne zachowanie Żaka w sądzie. Śmieszkuje do końca.
Patus z kolegami na ostatniej rozprawie siedział razem. Ponoć byczki były w doskonałym humorku. Miejmy nadzieję, że będzie mu dopisywał przez 20 lat pierdzenia w pasiak. Ta nędzna kreatura ma zero refleksji na temat tego, że zabił 3 osoby.Buckshot_00
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Komentarze (81)
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-tylko za pierwszym razem”
"W wyniku zderzenia volkswagena i forda zginął wówczas 37-letni pasażer drugiego auta. Jego żona i dwójka małych dzieci w ciężkim stanie trafiły do szpitala."
OP nie ogarnia, bo zginęła 1 osoba.
@AlbertWesker: jak dowiedzial sie ze naprawde grozi mu 20 lat
KARA MA ODSTRASZAĆ
jeśli poprzednie wyroki nie odstraszały zabójców drogowych to pora na sznur
@Daigo: Kiedyś się zastanawiałem skąd sie to bierze i okazuje się, że to jest następstwo tego jakie grupy zostały elitą po wojnie, czyli jak się uwłaszczyła w naszym kraju ta cała polskojęzyczna wspólnota rozbójnicza. Dynastie które dziś zasiadają w sądach przecież mają źródło w poprzednim systemie, nomenklaturze. Podczas wojny duża część właśnie przestępców została nobilitowana przez ruskich na sterowanie Wojskiem