Przecież trafi tam gdzie się będzie dobrze czuł, czyli do swoich. Dla niego to kilka lat dobrej zabawy w grypserkę i takie tam wkładanie kolegom od tyłu, to co się ma przejmować. Więzienie dla takich nie jest karą, ale przeżyciem, doznaniem na drodze życia. Karą to by było gdyby musiał ciężko pracować, tak jak zwykli obywatele na utrzymanie tych darmozjadów.