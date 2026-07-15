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to jest bezkarna kasta. jeśli sprawca jest z kasty, to można zapomnieć o odszkodowaniu. immunitet, brak sprawcy i brak odszkodowania a sprawca ma wywalonetutaj może być podobnie. w każdym razie co najmniej parę lat minie, zanim ktoś sprawę ruszy. za pół roku może powołają jakiegoś biegłego a za rok następnego i sprawa będzie cię ciągnęła długo. jeśli sprawa nie zdąży się przedawnić to jaśnie pan sędzia i tak za kraty