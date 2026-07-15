Tragiczny wypadek z udziałem sędzi. Sprawę zbada inna prokuratura
Sędzia potrąciła staruszka na pasach. Jak myślicie, kara będzie czy jednak "pijany staruszek wbiegł na przejście"?ukradlem_ksiezyc
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Sędzia potrąciła staruszka na pasach. Jak myślicie, kara będzie czy jednak "pijany staruszek wbiegł na przejście"?ukradlem_ksiezyc
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Komentarze (13)
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Był agresywny, groził bronią i rzucał groźby karalne
nie dopisano więc poprawię "Sprawę zbada inna prokuratura w jaki sposób to umorzyć"
jakby dziadek zyl to na pewno by byla stosowna kara.
Zreszta na pewno 82 latek byl pijany i wbiegl prosto w auto zza krzakow
https://wroclaw.tvp.pl/93168216/prokurator-w-stanie-spoczynku-spowodowal-kolizje-i-nie-poniesie-odpowiedzialnosci
tutaj może być podobnie. w każdym razie co najmniej parę lat minie, zanim ktoś sprawę ruszy. za pół roku może powołają jakiegoś biegłego a za rok następnego i sprawa będzie cię ciągnęła długo. jeśli sprawa nie zdąży się przedawnić to jaśnie pan sędzia i tak za kraty
Sam bym takiego parę razy przejechał