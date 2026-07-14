Media: dyrektorka z zarzutami dostała pracę w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
Jak ustalił Onet, Agnieszka Z., była dyrektorka Specjalnego Ośrodka w Skawinie teraz ma ciepłą posadkę w urzędzie pracy w Krakowie, zdecydowanie nie jest to właściwe miejsce dla niej.DziendobryMireczku
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Komentarze (18)
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swój?
W spółkach i urzędach najwięcej punktów przy rekrutacji dostaje się za doświadczenie w spółkach i urzędach. To takie perpetuum mobile. Czyli możesz być bez szkoły, bez sukcesów na wolnym rynku, a i tak wygrać rekrutację
Proponował bym pamiętać, że zarzuty prokuratorskie nie przesądzają o czyjejś winie. Osoba jest niewinna do czasu prawomocnego wyroku. Argument jest więc z d--y wzięty.
@Gandalf_bialy: Co z tego? Wykopki już wydały wyrok na podstawie clickbaitowego tytułu. Dzień jak co dzień ¯\(ツ)/¯