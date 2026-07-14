Arkadiusz Psica związany jest z Platformą Obywatelską. W przeszłości startował w wyborach samorządowych i

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karuzela stanowisk w pełnej krasie. pani należy do jedynie słusznej partii, gdzie stołki są tylko dla swoich? w krakowie od lat rządzi ta sama klika. nic to, że się nakradła i prokurator nad niż stoi. najważniejsze, że swoja a wpośredniaku świetna fucha- tam nawet nie trzeba udawać, że coś się robi. pan dyrektor pośredniaka czystym przypadkiem też swój.