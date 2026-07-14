Pokaż całość

Takie pojedyncze sytuacje zdarzają się od dawna.Ale w obecnej sytuacji wpieniają wielokrotnie mocniej. Szpital jawnie dyma swoich własnych pacjentów na forsę. 10 zł za każde 30 minut parkowania, przecież nawet w Zakopanem - krainie sępów, drożyzny i opłat za byle co - jest taniej! A wszystko to po to żeby jakoś zebrać forsę na niedorzecznie wielkie wypłaty dla konowałów.