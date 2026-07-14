Pojechał na SOR i zapłacił 1350 zł za parking. "Oddałem niemal połowę pensji za
"Gdyby to był jakiś supermarket... a to przecież jest szpital". Mężczyzna po 3 dniach pobytu w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Poznaniu musiał zapłacić 1350 zł opłaty za postój na parkingu.tomasztomasz1234
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Komentarze (35)
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A to grubo. Technicznie rzecz biorąc to będąc przy szlabanie już nie parkował, nawet nie zajmował miejsca parkingowego więc opłata nie powinna być naliczana.
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/10594577,3500-zl-za-oplaty-dodatkowej-za-parkowanie-pod-marketem-to-nie-zart.html
Ale w obecnej sytuacji wpieniają wielokrotnie mocniej. Szpital jawnie dyma swoich własnych pacjentów na forsę. 10 zł za każde 30 minut parkowania, przecież nawet w Zakopanem - krainie sępów, drożyzny i opłat za byle co - jest taniej! A wszystko to po to żeby jakoś zebrać forsę na niedorzecznie wielkie wypłaty dla konowałów.
I
Na przyszłość już wie że trzeba było zaparkować bezczelnie na trawniku to by tylko fragment tej kwoty dostał ( ͡º ͜ʖ͡º)
@PustyCzlowiek: Bardzo chętnie zaproponowałbym im coś. Wystarczy monitoring tego kto czym parkuje i na ile czasu. Firma z autolawetą zrobiła by świetny interes na wszelkich cwaniaczkach którzy staliby dni czy tygodnie ponad minimalny czas postoju (żeby nei było afer że pacjentów holują). To jest bardzo proste. Po prostu także i szpitale w