Lekarze B2B nie podlegają Prawu Zamówień Publicznych. Jest projekt zmian
Szpitale zlecają udzielanie świadczeń zdrowotnych zewnętrznym podwykonawcom. Mogą to być inne podmioty lecznicze, jak i lekarze prowadzący indywidualne praktyki kontraktowcy. Choć kontrakty te mają de facto charakter zamówień publicznych, klasyczne przepisy ustawy PZP nie mają zastosowaniatomasztomasz1234
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Komentarze (19)
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Te przepisy są ustalane przez Ministerstwo Zdrowia w porozumieniu z Naczelną Izbą Lekarską i są to globalne limity na całą Polske więc MZ nie interesują rzeczywiste możliwości prosektoriów itd.
Zmiana jednej cyferki którą ktoś sobie wpisał w rozporządzenie zmieni globalne limity.
Stworzyli nam zasady i kazali się poruszać w ich zakresie.
A odpowiedź sekretariatu?
„Mogą
A nie, czekaj.