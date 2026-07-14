Córka wpływowych lekarzy zabiła na drodze 3 osoby, ale nie siedzi w więzieniu.
Przypominam że Agnieszka Z. córeczka lekarzy dentystów z łódzkiej firmy ortodontycznej wciąż nie siedzi w pasiakach za zabicie 3 osób i pracuje u mamy w firmie jakby nigdy nic się nie stało. Może minister sprawiedliwości by się wypowiedział razem z głównym prorokiem? Czy jednak kasta?birman
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Komentarze (67)
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Państwo z kartonu. Kowalskiego to zamkną za mniejsze przewinienia, a tu córeczka lekarzy zabiła samochodem 3 osoby, pędząc nawet 120 km/h przy dopuszczalnych 50 km/h i od 2021 roku jest ciągle na wolności. Może pozwólcie jeszcze Majtczakowi dokończyć wakacje w Dubaju, bo też podupadł zdrowotnie.
@FuzzyWuzzy_: pozwoliliby ale zbyt duży hejt plebsu był w sieci ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
https://www.facebook.com/OrtoZrobek/?locale=pl_PL
https://wiadomosci.wp.pl/szymczyk-mial-stanac-przed-sadem-sprawa-przelozona-dziesiaty-raz-7307024605829120a
Np. była w tym czasie na dyżurze w szpitalu i jeszcze obsługiwała karetkę (╭☞σ ͜ʖσ)╭☞
@xfin: I to nie jednym
panstwo z kartonu, a jak wojna to jeszcze z lapanki cie wpakuja zebys bronil kasty
W tym przypadku członek "elyty" zabił kilku proli - więc z punktu widzenia bantustanu nie ma problemu a rodziny ofiar niech się cieszą że na razie nikt nie ściga ich o wypłacenie odszkodowania sprawczyni za:
- uszkodzone auto
- straty moralne
- utracone zyski