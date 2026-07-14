U nas nie ma państwa prawa, tylko bantustan. Nie jest ważny czyn, tylko kto go wykonał i względem kogo.



W tym przypadku członek "elyty" zabił kilku proli - więc z punktu widzenia bantustanu nie ma problemu a rodziny ofiar niech się cieszą że na razie nikt nie ściga ich o wypłacenie odszkodowania sprawczyni za:

- uszkodzone auto

- straty moralne

- utracone zyski Pokaż całość