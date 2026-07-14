Haha ta cała szopka jest tylko po to aby coś "znaleźć" na Jędrzejeswkiego. Już miną ponad miesiąc od wybuchu afery i tylko on był przesłuchiwany! Wszystko co się dzieje w tej sprawie to jest myślenie oczu polaczkom a PO i cała ta koalicja to złodzieje i krętacze. Zero odpowiedzialności, zero konsekwencji.