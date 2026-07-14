Błędy na milion: wyniki kontroli w Szpitalu Południowy. "To wirtualne pieniądze"
Nieprawidłowości na ponad milion złotych na oddziale chirurgii w warszawskim Szpitalu Południowym - gdy kierował nim Emil Jędrzejewski - wykazał Narodowy Fundusz Zdrowia. - Kontrola objęła zabiegi proktologiczne. Ten sam zespół rozliczał te zabiegi w ten sam sposób przez kilka lub kilkanaście lat -airaG
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Komentarze (12)
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@ali_baba: był. zgłaszał niekompetencję kacprzyka dyrektorce szpitala a jak ona temat partyjnego kolegi olała, to pisał do trzaskowskiego, żeby coś z tym zrobił. trzaskowski zrobił- po dwóch miesiącach jędrzejewski już nie pracował. sprawa zamieciona pod dywan i można się rozejść. szambo wybiło dopiero za jakiś czas gdy ktoś inny sprawdził zarobki cudownego dziecka platformy
Mela na ten układ mafijny, mam nadzieje że coś w końcu pęknie w społeczeństwie i przejrzy na oczy.
Ale Ty nie rozumiesz. To jest kodeks postępowania karnego Rzeczypospolitej Polskiej
Rzeczypospolitej Polskiej ty śmieciu
Jak śmiesz zwracać nam uwagę?
A może ty masz coś
A dokładniej chodzi mi o to:
Posłuchajcie sami oficjalnego stanowiska śledczych w sprawie afery Kacprzyka