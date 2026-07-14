W kulturze piękna, poprawiania wszystkiego są tacy którzy chodzą z czymś na twarzy. Z czymś nie do ukrycia. Porusza mnie ich historia. Nawet jeśli jej nie znam. Był taki człowiek w moim otoczeniu. Dorosły już. Dowiedziałem się że w szkole miał ksywę "plamka". Miał naczyniaka na twarzy. Nie do zamaskowania. Nie wiem co przeszedł w młodości i dzieciństwie. Domyślam się. Badźcie ludzie dobrzy dla siebie. Piękna buzia to nie wszystko !



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