18-latka z rzadką wadą wrodzoną nosa opowiada o swojej walce o leczenie
Opowiada o życiu z archinią i latach bezskutecznego szukania specjalistów, którzy pomogliby w dalszym leczeniu.creeper_88
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Opowiada o życiu z archinią i latach bezskutecznego szukania specjalistów, którzy pomogliby w dalszym leczeniu.creeper_88
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Komentarze (17)
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@aristotleonassis: są też tacy, co nie mają "s" na końcu
( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
PS.
@dowgird: i też miał przerąbane: https://pl.wikipedia.org/wiki/Nick_Vujicic
@Pasterz30: działania militarne państwa Izrael w Strefie Gazy doprowadziły do śmierci dziesiątek tysięcy Palestyńczyków
@maszynista_grot twierdz ze blackpill ryje banie, zaprzecz temu w kolejnym zdaniu xD Tylko wykopek costakiego potrafi xD
Jak według tej dziewczyny miałaby wyglądać pomoc specjalistów?
Nie ma nosa i szuka specjalistów 🤣
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