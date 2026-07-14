Europejska Unia Nadawców uczy jak pokazywać kobiecy sport
Oficjalne wytyczne określają, jak pokazywać sportsmenki, aby unikać nadmiernie seksualizujących ujęć z kamery.bachus
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Oficjalne wytyczne określają, jak pokazywać sportsmenki, aby unikać nadmiernie seksualizujących ujęć z kamery.bachus
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Komentarze (104)
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Jeśli ktoś nie chce żeby mu patrzono na dupę, najprostszym rozwiązaniem jest przestać chodzić z gołą dupą po stadionie pełnym widzów.
Borze Tucholski, aż tak za dobrze jest tym debilom, żeby musieli się zajmować takimi kwestiami?