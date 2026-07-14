czyli mają pokazywać tylko moment rozbiegu skoku o tyczce ale jego przebieg w locie już pomijać bo przecież nie da się tego pokazać bez kamery na tyłek / krocze ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) tak samo trójskok to przecież tak wygląda każde lądowanie, a więc na wizji nie pokażą