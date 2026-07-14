Kary dla szpitala za stwierdzone nieprawidłowości wyniosły tylko 21,3 tys. zł i 250 tys. zł. Do Redakcji Onet od dwóch lat trafiają doniesienia o skandalicznym zachowaniu pracowników Szpitala HCP w Poznaniu. Ponadto jedynie tu poznaniak w kryzysie psychicznym może otrzymać pomoc "na dzisiaj".