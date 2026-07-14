Tłumy chętnych na medycynę. Rekordowa liczba kandydatów
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie odnotował rekordowe zainteresowanie rekrutacją. W elektronicznym systemie zgłoszono już ponad 16,5 tys. kandydatur, co oznacza dwukrotny wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem. Najwięcej osób wybiera kierunki związane z medycyną poinformowała uczelnia.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (147)
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Skonczmy z tym mitem ze wykształcenie lekarza jest niewiadomo jak długie i do końca specjalizacji to prawie nic nie zarabiaja.
Jedyne różnice na minus na studiach medycznych to rok dluzsze studia i brak możliwości pracy w czasie
Wielu nawet kilkakrotnie podchodzi do matury z chemii i biologii, żeby poprawić wynik.
Robią tak wiele, żeby móc czynić dobro. <3
Oni idą na studia pay-to-win, gdzie progi na egzaminach są mniejsze niż dla studentów dziennych.
@psssp:
Chodzi o to, że na innych kierunkach nie ma odgórnych limitów nakładanych przez państwo - np. że w całym kraju można wykształcić tylko 5 tys. ekonomistów.
Chociaż fakt, całkiem ciekawe by to było, gdyby połowa medyków po 6 latach studiów nie dostawała się na staż.
Tylko niestety znów weszłoby kolesiostwo i na lodzie nie zostawaliby najgorsi tylko ci bez tatusia ordynatora.
I gitara, wolny rynek studia odblokować odrobina konkurencji zabatonowanej kaście się przyda.
Najlepszy deal to teraz sprzedawać jakieś kursy maturalne.