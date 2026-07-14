Drugie programowanie xd. Znam ludzi 4-5 lat po maturze którzy nagle zlapali za książki do biologii i wertują bo też chcą być jak Dawidek z Warszawy XD.

I gitara, wolny rynek studia odblokować odrobina konkurencji zabatonowanej kaście się przyda.



Najlepszy deal to teraz sprzedawać jakieś kursy maturalne.