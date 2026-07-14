Sprawa medialna to musi sie przygotowsc ale fakt jest taki, ze ciebie wsadza do AS a potem na spokojnie beda sobie gromadzic dowody. Prawo jest dla areczka a dla zarzadu dobre traktowanie. Wiecie, ze te downy dalej operuja czyms takim, ze jak jestes z dobrego domu (kisne) czyli pelna tradycyjna nie rozbita rodzina to masz bonusy? A jak po rozwodzie to patologia xD serio oni dalej sa w prlu