Gość POBIŁ ZŁODZIEJA i teraz idzie siedzieć NA 3 LATA
POLICJA nic z tym nie robiła, więc facet odzyskał swoje auto, a sąd go skazał, bo się ZŁODZIEJ POSKARŻYŁdanielmidas
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 35
- Odpowiedz
POLICJA nic z tym nie robiła, więc facet odzyskał swoje auto, a sąd go skazał, bo się ZŁODZIEJ POSKARŻYŁdanielmidas
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (35)
najlepsze
Jednak ani prl ani 3 rp nie rezygnowały z monopolu na p-----c. Nawet zasady obrony koniecznej były bardzo trudne do spełnienia.
W ciągu ostatnich kilku lat chociaż w tym temacie się trochę poprawiło.
@birman: Najlepiej samochodem, wtedy nic za to nie grozi w tym kartonie.
Nie dałem rady tego wysłuchać.
@Atais: me2 i zakop za patologiczne video
(...)
Nie wiem czy znacie takie powiedzonko, że chłop po 50 to albo ma hobby, albo na k-----h chodzi i żona Mirka mówi, że już by to drugie pola
- poszedł na jakieś kobiety czy na coś.
Komentarz usunięty przez moderatora
Skończycie z chłopakiem podstawówkę to się dowiecie jak świat działa - to nie są populistyczne hasełka o "prostych i niskich podatkach" kogoś, kto nie potrafi sprawozdania ogarnąć.