Nawet był rycerzem, rycerzy Matki Bożej Caroskrzeńskiej.

(...)

Nie wiem czy znacie takie powiedzonko, że chłop po 50 to albo ma hobby, albo na k-----h chodzi i żona Mirka mówi, że już by to drugie pola

- poszedł na jakieś kobiety czy na coś.