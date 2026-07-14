W MObywatel można teraz zgłaszać takie sytuacje do sanepidu.



W Polsce jest zakaz wprowadzania zwierząt do pomieszczeń, w których odbywa się przygotowywanie, przechowywanie i podawanie żywności (czyli kuchni i sali konsumenckiej). Wynika to z rozporządzeń sanitarnych (m.in. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań sanitarnych dla obiektów gastronomicznych) oraz unijnych przepisów HACCP/hygiene package.

Psy i inne zwierzęta domowe są traktowane jako potencjalne źródło zanieczyszczeń mikrobiologicznych (włosy, sierść, odchody, bakterie).



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