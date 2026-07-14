Gość zapytał o restauracje bez psów
"Witam .Czy macie rozeznanie gdzie w Władysławowie nie będę musiał siedzieć przy obiedzie z psem przy sąsiednim stoliku?" Banalne pytanie wywołało lawinę komentarzy urażonych pisarzyxD. Nawet dzieciom się oberwało. Komentarze tylko dla ludzi o mocnych nerwach.ketrab86
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Komentarze (118)
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W Polsce jest zakaz wprowadzania zwierząt do pomieszczeń, w których odbywa się przygotowywanie, przechowywanie i podawanie żywności (czyli kuchni i sali konsumenckiej). Wynika to z rozporządzeń sanitarnych (m.in. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań sanitarnych dla obiektów gastronomicznych) oraz unijnych przepisów HACCP/hygiene package.
Psy i inne zwierzęta domowe są traktowane jako potencjalne źródło zanieczyszczeń mikrobiologicznych (włosy, sierść, odchody, bakterie).
Wyjątki
Kurna, już ostatnio coraz częściej widuję psy w galeriach handlowych. Noż...!!!
@Zawodowy_Janusz:
^_^
Typowy psiarz myśli że jego kundel może wszystko, bo on mu na to pozwala w swoim 20m2 mieszkaniu.
@Wahitisyu: Ech wykopku, nie doczytałeś to nie chodzi o jedzenie psa tylko o jedzenie z psem przy jednym stole. ( ͡° ͜ʖ ͡°)