Ile zarabiają lekarze? Jeden szpital pokazał liczby
Ile naprawdę zarabiają lekarze w publicznych szpitalach? Fakt zwrócił się z takimi pytaniami do szpitali wojewódzkich i klinicznych w całej Polsce Większość placówek odmówiła udzielenia odpowiedzi. Jedna z nich ujawniła szczegółowe dane: chodzi o Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczeciniefreedomseeker
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 9
- Odpowiedz
Komentarze (9)
najlepsze
o nie, to oni za mniej niz 100k nie wstaja rano z lozka, jaka srednia 28k brutto za etat? Mirki pisaly, ze tyle to jakies niedorajdy i jak lekarz nie ma banki na rok to malo inteligentny