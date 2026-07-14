W przypadku lekarza specjalisty zatrudnionego na pełnym etacie średnie wynagrodzenie wyniosło 28 139,13 zł brutto, czyli 16 446,99 zł netto.

o nie, to oni za mniej niz 100k nie wstaja rano z lozka, jaka srednia 28k brutto za etat? Mirki pisaly, ze tyle to jakies niedorajdy i jak lekarz nie ma banki na rok to malo inteligentny