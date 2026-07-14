Wypadek z udziałem hulajnogi i nieoznakowanego radiowozu. Nie żyje nastolatek
Nieoznakowany radiowóz śmiertelnie potrącił nastolatka jadącego na hulajnodze elektrycznej. Tragiczny wypadek miał miejsce w miejscowości Kowalewiczki w gminie Darłowo na Pomorzu Zachodnimfreedomseeker
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Komentarze (37)
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Szkoda, że jak zwykle w tym kraju ktoś musiał zginąć, ale przynajmniej jest nadzieja że w końcu zmobilizuje to rządzących do zrobienia porządku z hulajnogami.
Co jak co ale radiowozy nie powinny byc autonomiczne tylko kierowane przez policjantow.
Czyli de-il sam się wyeliminował, bezpieczeństwo wzrosło. To się nazywa szczęśliwy wypadek.
Pamiętajcie, że były już przypadki śmiertelnego potrącenia przechodnia przez hulajnogę.
Tak strzelam ( choć nie z d--y)
Niedawno było też śmiertelne potrącenie pieszej przez kuriera. Pamiętajcie...
Może w przyszłości kupiłby wrotki elektryczne po których jechałby po naszych cudownych dziurach
40 km kosztuje ok 1,5 zł
czas start czy zrobią po rzeszowsku czy jakoś inaczej
@dzem_z_rzodkiewki: jadąc chodnikiem ciężko wjechać na przeciwległy pas i w--------ć się pod samochód
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