Syn Netanjahu zmienił nazwisko. Okazuje się, że to "tradycja" rodzinna
Haaretz poinformował o zmianie nazwiska najstarszego syna premiera rządu w Tel Awiwie. Jair Netanjahu nazywa się teraz formalnie Jonatan Hon. Dziennikarz redakcji wykrył zmianę analizując dokumenty podatkowe wystawione w różnych latach.osetnik
- #
- #
- #
- 14
- Odpowiedz
Komentarze (14)
najlepsze
- Na jakie?
- Chciałbym się nazywać Kowalski.
- A jak się pan teraz nazywa?
- Malinowski.
- Panie, po co to panu, dlaczego chce pan to zmienić?
- Widzi pan, bo jak się mnie wtedy zapytają o poprzednie nazwisko, to chcę powiedzieć - "Malinowski"
Bauman na Brzękiewicz
i tak od setek lat nosacze wbijają się w tłum farbując dla niepoznaki