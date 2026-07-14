Przychodzi Żyd do Urzędu i mówi, że chce zmienić nazwisko.

- Na jakie?

- Chciałbym się nazywać Kowalski.

- A jak się pan teraz nazywa?

- Malinowski.

- Panie, po co to panu, dlaczego chce pan to zmienić?

- Widzi pan, bo jak się mnie wtedy zapytają o poprzednie nazwisko, to chcę powiedzieć - "Malinowski"