Oni wprost przyznają, że robią wałki na godzinach, skoro tak reaguje izba lekarska i tak strasznie się boją podpisać tego, że faktycznie pracują. To oznacza, że takie oszustwa to nie jest jakiś patologiczny procent lekarzy jak to mówili na początku, tylko, że jest to standard w tej branży. Widać też jakie to były oszustwa, że cokolwiek ktoś ruszy, to im się pali pod dupą. Lekarze są bezkarni i niekontrolowani od lat, więc Pokaż całość