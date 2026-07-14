Izba Lekarska nie chce sprawozdań czasu pracy lekarzy
Docierają do nas niepokojące sygnały od lekarzy zatrudnionych w SOR [..]. NFZ żąda od nich podpisywania oświadczeń i przekazywania szczegółowych danych na temat wypracowanych godzin pracy. Nasze stanowisko jest jasne: żądanie podpisywania takich oświadczeń przez lekarzy jest NIEZGODNE z przepisamitomasztomasz1234
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Komentarze (29)
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KTO TO WIDZIOŁ ŻEBY NFZ WIEDZIAŁ ILE LEKARZ PRACUJE?
Proszę się nie przejmować, my każdego ochronimy :)
@Eurosceptyczny99: wyszło jak zawsze czyli podwyżka podatków i dziura budżetowa żeby starczyło dla lobbystów xD polecam książeczki Bastiata "Co widać i czego nie widać" i "Państwo". Tam jest to dokładnie wyjaśnione ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
skądże
Skoro i tak absolutnie nikt nie ma zamiaru tego egzekwować.
Słyszał ktoś o jakimkolwiek lekarzu, którego szpital/samorząd podał do sądu o oszustwo? Bo ja nie.
Macie firme, zatrudniacie Marcinka.
Marcinek co miesiąc ma wpisane 400h i wy mu płacicie.
Nie widzicie z tym problemu, Marcinek dekalruje że on tyle robi bo robi za 3.
Robota wam nie idzie, firma zadłużona, nowych pracowników nie możecie przyjąć bo Marcinek mówi że się zwolni a on robi za 3
Trza być debilem by tak prowadzić firmę i nie widzieć w tym
@mrocznegacie: 400 h to jakiś leser. Jak by był pracowity, to by spokojnie pracował z 700. ( ͡° ͜ʖ ͡°)