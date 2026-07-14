Voyager 1 niemal 1 dzień świetlny od Ziemi. Kiedy padnie rekord?
Voyager 1, wystrzelony w 1977 r., od prawie pół wieku oddala się od Ziemi z prędkością 61,1 tys. km/h. NASA wskazuje, żestarnak
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Voyager 1, wystrzelony w 1977 r., od prawie pół wieku oddala się od Ziemi z prędkością 61,1 tys. km/h. NASA wskazuje, żestarnak
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Komentarze (19)
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Ciągle pada bo ten skubaniec coraz bardziej się oddala. ( ͡º ͜ʖ͡º)
Drugiego dnia
Dodatkowo korzysta z pomysłu przyspieszania w polu grawitacyjnym planet, przez co leci z wysokimi prędkościami obok ciał niebieskich :p I to relatywnie szybko.