MZ wycofuje program pomocowy dla szpitali. Zadłużenie lecznic sięga 40 mld zł
Zapowiadano oddłużenie szpitali, później preferencyjne kredyty. Nie zostało z tego nic: Ministerstwo Zdrowia wycofuje projekt programu pomocowego. Według Oceny Skutków Regulacji przygotowanej do wycofanego z rządu projektu na koniec 2025 roku zadłużenie 562 szpitali publicznych wynosiło 34 mld zł.airaG
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Komentarze (13)
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To się nazywa działanie na szkodę spółki i jest zagrożone do 10 lat pozbawienia wolności, a w niektórych przypadkach sprzeniewierzenia też się znajdą.
Dyspozycyjni prokuratorzy i sędziowie wnikliwie nie zauważą niczego niezgodnego z prawem. W twojej sprawie wątpliwości będą rozstrzygane na twoją niekorzyść, u kitli - na ich korzyść. To elementarz fikołków prawniczyn.
Dzięki temu zobaczą że jak nie kradną to społeczeństwo nadal będzie ich lżyć za to od rządu dostaną wielkiego ch* w dupę. Jak nie
z grubsza tak, tak będzie. potem z pieniędzy moich i twoich będzie finansowanie nowego szpitala albo coś
Jeszcze usłyszysz od każdego że jak nie kradniesz to jesteś wariatem i cebulakiem bo wszyscy by sobie mogli trochę dorobić ale ty jesteś aż takim cymbałem, że