Po co dobrze zarządzać szpitalem i nie kraść skoro jak kradłeś to komusze państwo cię oddłuży a jak nie kradłeś to dostaniesz jednego wielkiego karnego chooja za to, że nie jesteś złodziejem. Na koniec debile dziwią się, że w tej patologii nic normalnie nie działa.



Jeszcze usłyszysz od każdego że jak nie kradniesz to jesteś wariatem i cebulakiem bo wszyscy by sobie mogli trochę dorobić ale ty jesteś aż takim cymbałem, że Pokaż całość