zarządy szpitali są obsadzone z klucza partyjnego w zależności jaka partia rządzi w danym mieście. część lekarzy również- i to oni robią największe wały, bo czują się bezkarni. zarząd klepnie im wszystko. pozostali rozliczają się w miarę normalnie, bo ktoś im te cudownie rozmnożone grafiki musi jednak podbić. niewygodnych się usuwa- p. emil poleciał w dwaq miesiące po zgłoszeniu nikekompetencji kacprzyka i dotąd sądzi się ze szpitalem o pół bańki za nierozliczone Pokaż całość