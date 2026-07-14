Całbecki: inform. o nieprawidłowościach w szpitalach powtarzają hieny polityczne
"Wygłaszają je ludzie, którzy nie rozumieją na czym polega praca szpitala lub są hienami politycznymi.", "Tu pracują fantastyczni ludzie, którzy przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę są do dyspozycji mieszkańców." Tak komentuje nieprawidłowości w dokumentacjach marszałek województwa.bylemtampotwierdzam
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Komentarze (19)
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A "pojedyncze przypadki" nawet przez 500 dni i 72 godziny na dobę dla dobra mieszkańców!
I to dopiero w jednym szpitalu ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・ﾟ
Ok, załóżmy, ze jestem świetnym pracownikiem, dyspozycyjnym, sumiennym, ogólnie robię robotę, ale regularnie przewalam pracodawce grubo zawyżając czas pracy. Czy mógł bym liczy na równie dużą wyrozumiałość ze strony prezesa/właściciela firmy? :D
oj, myślę, że spore niedoszacowanie
PS Szanuję za konsekwencję szkalowania tego dzbana, choć realnie to on sam to sobie robi.