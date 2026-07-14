Niemcy walczą z wyłudzeniami L4. Więzienie i grzywny dla lekarzy.U nas bez zmian

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U nas jest chlew obsrany g@wnem. Patusy w togach prędzej niewinnych będą wrabiać niż pociągną kogoś z koterii do odpowiedzialności. Prokuratorzyny nie mogą, "bo dostali polecenia służbowe". G@wno-sędziowie zrobią parę fikołków i wyrok z połykiem. "Bo kitle potrzebne społeczności lokalnej".Niepotrzebnie się śmiejemy z Ukrainy. U nas jest ten sam chlew tylko upudrowany na nowoczesność. Wałki są w pełni