Niemcy walczą z wyłudzeniami L4. Więzienie i grzywny dla lekarzy.U nas bez zmian
W Niemczech nieprawidłowe wydanie zwolnienia L4 ma podlegać surowszym karom. Obecnie grozi za to do dwóch lat pozbawienia wolności oraz grzywna. Wśród najważniejszych zmian należy wymienić także zniesienie możliwości uzyskania zwolnienia lekarskiego przez telefon, co było możliwe od końca 2023 roku.airaG
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Komentarze (41)
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Zwykli lekarze średnio wystawiają od 70 do 180 zwolnień L4 rocznie, więc sami sobie wyobraźcie - jaka to skala. Prawdopodobnie współpracowali
@Mikua: zabawne, bo ja zawsze myslałem, że to związki zawodowe zabezpieczyły w ten sposób pracowników przed zwolnieniem z dnia na dzień, co często wykorzystują nieuczciwi pracownicy.
Change my mind.
XD bo tobie się wydaje że twój przełożony nie wie kiedy ściemniasz z L4 a kiedy nie… xDdddd
Wam zawsze się wydaje że jesteście najmądrzejsi i najbardziej przebiegli XD szkoda tylko że tacy jak wy zawsze pierwsi wylatują na zbity pysk
U nas jest chlew obsrany g@wnem. Patusy w togach prędzej niewinnych będą wrabiać niż pociągną kogoś z koterii do odpowiedzialności. Prokuratorzyny nie mogą, "bo dostali polecenia służbowe". G@wno-sędziowie zrobią parę fikołków i wyrok z połykiem. "Bo kitle potrzebne społeczności lokalnej".
Niepotrzebnie się śmiejemy z Ukrainy. U nas jest ten sam chlew tylko upudrowany na nowoczesność. Wałki są w pełni
Tak, jedyna kara jaką może wystawić ZUS to odebrać prawo do wystawiania zwolnień ale tylko dlatego, że ZUS NIE JEST SĄDEM!
można uwolnić zawód lekarza ograniczając się do maksymalnie egzaminów zawodowych ale pozwolić na uregulowanie się liczby lekarzy i cen usług mechanizmami wolnorynkowymi,
można dużo ale po co...