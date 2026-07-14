Będziemy trzymać brudne kartony po mleku.. Idą nowe opłaty kaucyjne
Wygodne dotychczas zakupy mogą wkrótce zamienić się w logistyczny tor przeszkód, a wszystko przez rewolucję w koszykach konsumentów. Ministerstwo Klimatu i Środowiska szykuje gigantyczne rozszerzenie systemu kaucyjnego. Do butelek i puszek mają dołączyć kłopotliwe kartony po mleku oraz szklane małpFXMAG
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Komentarze (61)
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@dex-dexter: nie
@dex-dexter: Do żarcia gówna też się w końcu przyzwyczaisz.. ale chyba nie o to chodzi, żeby j----y polityk na każdym kroku nam życie utrudniał bezsensownymi pomysłami pseudo ekologicznymi.
No zapyerdalaj do butelkomatu polaczku, zagraniczny właściciel musi uzyskać surowiec xD
Kiedy rażąco spadnie sprzedaż tego, do czego doliczają haracz w wysokości 50 groszy, zacznie
Ile teraz jest zwracane? 30%?
- komunalne,
- plastiki z metalami,
- papier,
- szkło,
- bio (koszona trawa, obierki),
No właśnie, a gdzie tekstylia? ( ͡º ͜ʖ͡º)