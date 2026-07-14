jedyna szansa, by wyleczyć z tych zapędów tą hydrę nienasyconą, to przestać kupować cokolwiek z kaucją. Mnie się udaje, pomijając szklane opakowania, dla ktorych nic się nie zmieniło od lat, nawet można zauważyć niewielką poprawę: nie musisz zbierać paragonów, bo każdy kto sprzedaje artykuły (głównie p--o i niektóre napoje) kaucjonowane, ma zasrany obowiązek przyjąć te opakowania bez kaucji.

Kiedy rażąco spadnie sprzedaż tego, do czego doliczają haracz w wysokości 50 groszy, zacznie Pokaż całość