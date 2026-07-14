Nikomu włos z głowy nie spadnie. A ty Polaku biedaku pomyl w sklepie na kasie samoobsługowej rodzaj bułek albo jabłek to bedziesz mial zarzuty o oszustwo i czape.

Te k.rwy mogą falszowac dokumenty, podpisy, wyludzać państwowe pieniàdze i nikomu nie postawią zarzutów.

Temu z PISu co w nowym mieście wyłudził 400 tys za podpisy na listach w szpitalu wyciągneli afere że wyludził pieniąd-e to co odpowiedział?

Zdzwiony o co chodzi reporterom przeciez Pokaż całość