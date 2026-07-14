Trzech lekarzy wystawiło 56,6 tys. zwolnień L4 w rok. Tak się zarabia miliony
Blisko 56,6 tys. zwolnień lekarskich wystawili w minionym roku trzej wielkopolscy lekarze. ZUS wszczął postępowania wyjaśniające wobec całej trójki, weryfikując m.in., czy przeprowadzali oni wymagane prawem bezpośrednie badania pacjentów. Absencje chorobowe w 2025 r. kosztowały w sumie ok. 35 mld złairaG
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Komentarze (64)
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Te k.rwy mogą falszowac dokumenty, podpisy, wyludzać państwowe pieniàdze i nikomu nie postawią zarzutów.
Temu z PISu co w nowym mieście wyłudził 400 tys za podpisy na listach w szpitalu wyciągneli afere że wyludził pieniąd-e to co odpowiedział?
Zdzwiony o co chodzi reporterom przeciez
@turok2016: a później ci ludzie się chwalą na wykopie "i cyk l4" i dostają poklask, że dokopali Januszowi
Nawet nie zawieszenie ani odebranie prawa do wykonywania zawodu. Ten kraj to mem.
50 zwolnień dziennie przez 365 dni w roku. Uśrednione na każdego z owej trójki. XD #jprd
Samo wypisanie zajmuje kilka minut. Więc albo sobie to zautomatyzowali - a więc wystawiali niezgodnie ze stanem faktycznym i z poświadczeniem nieprawdy - albo kitle absolutnie nic innego nie robili tylko przez 12 godzin dziennie, 365 dni w roku badali pacjentów po 15
@tomasz-aleksander-barania: I pewnie tak było. Oczywiście nikomu nic się nie stanie. Okaże się, że to "pomyłka" albo "inni nadużyli zaufania"... ale nie kitel.
Za coś takiego powinni stracić uprawnienia i pójść na kilka lat za kraty. Siostrzane patusy w togach oczywiście mają głowy schowane głęboko w dudzie i nic nie widzą. Zajęci pozorowaniem swojej roboty, rozliczaniem lub wrabianiem
ChatGPT: "Lekarz ma normalny etat jak każdy pracownik: 5 dni w tygodniu, weekendy wolne, święta wolne, urlop (26 dni lub więcej). To daje około 251 dni pracy rocznie."
Lekarz w Braniewie pracuje 72 godziny na dobę.
Ja j---e, w jakim ja państwie żyje. Powinien być dożywotni zakaz wykonywania zawodu i potężna kara finansowa
18866:365=51 -> każdy wystawił średnio 51 zwolnień w ciągu jednego dnia
@paramedix: 51 zwolnień każdego dnia roku bez wyjątku : D