Długi szpitali to nadwyżka na kontach lekarzy reseted reseted z wykop.pl dodany: 8 godz. i 54 min temu # lekarz100k# konowalposting# lekarz# afera# polska# medycyna 12 Odpowiedz Otrzymuj powiadomienia o nowych komentarzach Obserwuj dyskusję
Komentarze (12)
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Komentarz usunięty przez moderatora
aha, i to nie powinno być poprawione o inflację?
edit: nie, tego nie da się do końca wyjaśnić samą inflacją, ale ta na pewno zaszkodziła (od 2020 nie 2018)
@KurnikoweKuriozum: "Control Damage" będzie taki, że pokrzyczą, pojęczą - Izba Lekarska zwiększy limity na studia o 200 miejsc a lekarze dobrowolnie zgodzą się na stawkę maksymalną (ale już nie maksymalną liczbę przepracowanych godzin). Skończy się tak, że nadal będą zarabiać tyle ile zarabiali ale zamiast wystawiać fakturę na godzine to wystawią fakturę za jakiś zabieg. No bo kto wyceni, że akurat zszywanie kolana mogło kosztować 300 000 zł?