AliExpress i Temu przenoszą logistykę do Europy. Nowe unijne cło napędza poszuki
Od 1 lipca 2026 roku Unia Europejska pobiera tymczasową opłatę celną w wysokości 3 euro od każdej pozycji taryfowej w przesyłce o wartości do 150 euro. Zmiana miała ograniczyć masowy napływ tanich paczek z Azji i wyrównać warunki konkurencji między sprzedawcami europejskimi a platformami takimi jakpixel-nerd
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Komentarze (59)
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@milten-mages: był projekt zrobienia w Katowicach hubu na Polskę, Czechy, Słowację, Ukrainę, Białoruś, Litwę i tak dalej ale ambicje Wielkiej Polski w------o poza skalę i MUSI powstać całkowicie od zera Potężny Port Narodowy Imienia Jana Pawła II, zwany później, Centralnym Portem Komunikacyjnym, zwanym później Portem Polska.
Już dawno mielibyśmy zaplecze w Pyrzowicach (idealna lokalizacja, lepsza niż CPK/PP) gdyby nie
Produkcja wyjechała do światowej fabryki, bo taniej...
Wprowadzamy cło, żeby nie opłacało się ze światowej fabryki...
Gdzie tu sens gdzie logika
@0mezrp: w międzyczasie śmiejemy się, że Trump to idiota bo nałożył cła przez co amerykanie więcej płacą za importowane produkty ale u nas już te cło jest europejskie i "mądre".
@ubijakitopiel: Tylko on nakładał na sojuszników, a na przeciwników gospodarczych już nie nakładał xD
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@Clefairy: rozumiem, że teraz wszyscy będziemy kupowali polski nie szajs, albo czeski nie szajs?
@niecodziennyszczon: A dlaczego miałbym dać się okradać, kupując europejski szajs? Niech zaczną konkurować cenami, bo z jakością jest różnie a ceny w------e w kosmos.
I nikt nie płakał, wszyscy byli zadowoleni, bo było tanio a zyski rosły. Aż się okazało, że w Europie na masową skalę się już nic nie produkuje.
Od podkładek, przez śrubki, plastiki i inny małozaawansowany produkt, aż po samochody czy też robotykę - to wszystko Europa oddała za nic. Tzn. oddała za potencjalnie wielki rynek chiński (azjatycki), potencjalne początkowe