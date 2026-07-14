Politycy, zachodnie firmy, właściciele, dyrekcja i akcjonariusze oraz sami konsumenci stworzyli światową fabrykę.

I nikt nie płakał, wszyscy byli zadowoleni, bo było tanio a zyski rosły. Aż się okazało, że w Europie na masową skalę się już nic nie produkuje.

Od podkładek, przez śrubki, plastiki i inny małozaawansowany produkt, aż po samochody czy też robotykę - to wszystko Europa oddała za nic. Tzn. oddała za potencjalnie wielki rynek chiński (azjatycki), potencjalne początkowe Pokaż całość