Gołębiarz urwał głowę młodemu jastrzębiowi!
62 letni hodowca gołębi dokonał dekapitacji, na młodym jastrzębiu który jest objęty całkowitą ochroną gatunkową.Pan_Slon
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62 letni hodowca gołębi dokonał dekapitacji, na młodym jastrzębiu który jest objęty całkowitą ochroną gatunkową.Pan_Slon
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Komentarze (17)
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Ptaki zamiast wyżerać kleszcze i inne robaki w trawie, to lecą na betonozę i dostają darmowe żarcie.
Idziesz po mieście obok wysoka trawa, bo miasto "ekologia, natura!!!" a tu kleszcz, borelioza i jeszcze więcej wydatków z budżetu na leczenie pacjenta.
Wszyscy fajne dziołchy mają
A na niebo zaglądają ( ͡° ͜ʖ ͡°)
kury sie usmierca w ilosciach hurtowych i przerabia na co sie tylko da
ptaka kurde , my ssaki zabijamy i jemy a tu mowa o ptaku, niedlugo ryby nie bedzie mozna zabic a potem rosliny zerwac.
tak juz bylo kiedys , ze czarny to moze byc niewolnik a bialy czlowiek nie