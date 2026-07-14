Ja nie rozumiem jak ludzie mogą bronić te latające szczury.

Ptaki zamiast wyżerać kleszcze i inne robaki w trawie, to lecą na betonozę i dostają darmowe żarcie.



Idziesz po mieście obok wysoka trawa, bo miasto "ekologia, natura!!!" a tu kleszcz, borelioza i jeszcze więcej wydatków z budżetu na leczenie pacjenta.