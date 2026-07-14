Na jaw wyszły dane o potężnych zarobkach medyków w kolejnym szpitalu. Tym razem chodzi o placówkę w Koszalinie, gdzie rekordzista otrzymał 216 tys. złotych miesięcznie. Takich jak on było kilkunastu. Sprawę skomentowała przedstawicielka urzędu marszałkowskiego, który zarządza szpitalem.