Koszalin. 17 lekarzy zarobiło ponad milion złotych za 2025 rok
Na jaw wyszły dane o potężnych zarobkach medyków w kolejnym szpitalu. Tym razem chodzi o placówkę w Koszalinie, gdzie rekordzista otrzymał 216 tys. złotych miesięcznie. Takich jak on było kilkunastu. Sprawę skomentowała przedstawicielka urzędu marszałkowskiego, który zarządza szpitalem.airaG
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Komentarze (9)
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Nadal ZA MAŁO PIENIĘDZY DLA LEKARZY!!!
Daj głos, zrób fikołka.
Trzeba uświadamiać parob.... społeczeństwo, że nie wszyscy tacy są i to tylko POJEDYNCZE (podkreślmy) przypadki, bo lekarze przegrywają tę wojnę informacyjną i jeszcze będzie im smutno ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Ponieważ część mądrali nie zrozumiała tu wyjaśnienie - tak to sobie tłumaczą polskie konowały.