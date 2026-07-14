Kiedyś na mój adres (też w Krakowie) bank na namiętnie mi takie rzeczy wysyłał. Nie chciał przyjąć do wiadomości że ma przestać - że tylko "ta osoba której są karty/bilingi etc." może tego żądać - pomimo że mieszkanie było tylko moje i byłej żony i nikt poza nami i naszą córką nie był tam w ogóle zameldowany. Trzeba pociągnąć sprawę prawnie/oficjalnie żeby sali sobie spokój.