Tajemniczy proceder w Krakowie. Karty bankowe "zalały" skrzynki w bloku.
Bank wysyła karty kredytowe założone na słupów do przypadkowego bloku. Ujęty podczas odbioru Ukrainiec zostaje puszczony wolno przez policję, mimo że przyznał się że działał na zlecenie.zagubionychromosom
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Komentarze (78)
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@yupiii:
Nikt nie atakował ich za naradowość tylko za trzymanie butów na
Buty na fotelu autobusu - są OFICJALNE stanowiska MZK i prokuratury
Mieli w rękach kolesia, który miał odebrać i najpewniej dostarczyć gdzieś karty kredytowe założone na słupy. Prawdopodobnie policja miała szansę dotrzeć do ludzi związanych z grupą przestępczą zajmującą się przestępstwami gospodarczymi lub majątkowymi.
Zamiast tego będą prowadzić sprawę uszkodzenia skrzynki pocztowej.
No kur**a debile jakich ze świecą szukać nawet w Afryce subsaharyjskiej.
Edit: A, no tak. ruscy sobie tożsamości nowe wyrabiają. no i sie wyjaśniło przynajmniej
Ale nie, wolą potem nękać kogoś komu ukradziono dane.
Wykop:
Randomowy bezdomny słup, fałszywe dane osobowe: bierz Pan pięć na raz!!
1 Deportacja przestępcy.
2 Ukaranie policjantów którzy wypuścili przestępcę
3 Śledzto w sprawie siatki która to organizowała.