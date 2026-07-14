KONIN - Centralny Rejestr Umów - udzielanie świadczeń zdrowotnych 556 800,00 zł
Umowa na czas nieoznaczony i jak tu mamy się domyślić za jaki okres pani lekarka dostanie pół bańki? Za miesiąc, rok, dwa? Może warto zapytać dyrekcję szpitala w Koninie? Swoją drogą współczuję pani lekarce codziennych dojazdów z Bydgoszczy do szpitala w Koninie (ok. 2h samochodem w jedną stronę).Khristufaru
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Komentarze (5)
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@enemydown: mało to konferencji medycznych? Od naukowych po sponsorowane przez producentów leków. O czymś tam trzeba rozmawiać ¯\(ツ)/¯
Btw. Świetne nazwisko xD