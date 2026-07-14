Umowa na czas nieoznaczony i jak tu mamy się domyślić za jaki okres pani lekarka dostanie pół bańki? Za miesiąc, rok, dwa? Może warto zapytać dyrekcję szpitala w Koninie? Swoją drogą współczuję pani lekarce codziennych dojazdów z Bydgoszczy do szpitala w Koninie (ok. 2h samochodem w jedną stronę).