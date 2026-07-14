Zabił chronionego jastrzębia. Teraz grożą mu surowe konsekwencje
62-latek usłyszał zarzuty po zabiciu chronionego jastrzębia. Grozi mu kara więzienia oraz wysoka nawiązka. Sprawa trafi do sądu.InfoMagazyn
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62-latek usłyszał zarzuty po zabiciu chronionego jastrzębia. Grozi mu kara więzienia oraz wysoka nawiązka. Sprawa trafi do sądu.InfoMagazyn
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Komentarze (18)
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A za palenie śmieciami najwięcej co to 500 zł mandatu jak już się SM pofatyguje. Też by zaczęli wystawiać każdorazowo kary jako takie nawiązki na ochronę środowiska w wysokości rocznych wpływów to by się zwierzęta nauczyły.
Wymyślić, że dla takiego gołębia to jest jakaś trauma czy coś.