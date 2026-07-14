Dodatkowo sąd może orzec nawiązkę na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości od 10 tys. zł do nawet 10 mln zł.

A za palenie śmieciami najwięcej co to 500 zł mandatu jak już się SM pofatyguje. Też by zaczęli wystawiać każdorazowo kary jako takie nawiązki na ochronę środowiska w wysokości rocznych wpływów to by się zwierzęta nauczyły.